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الجمعة، 07 فبراير 2020 10:32 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة العالمية تحذر من تخزين أدوات الوقاية من فيروس كورونا

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:19 م
منظمة الصحة العالمية تحذر من تخزين أدوات الوقاية من فيروس كورونا تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
جنيف (رويترز)

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، إن الطلب على الأقنعة والسترات والقفازات وغيرها من الأدوات الوقائية زاد بما يصل إلى مئة مرة وإن الأسعار ارتفعت بعد أن تسبب فيروس كورونا الصينى فى تعطيل "حاد" فى الإمداد.

وقال للصحفيين فى جنيف "هذا الوضع تفاقم بالاستخدام واسع النطاق للمعدات الوقائية الشخصية خارج إطار الرعاية الصحية" مضيفا أنه تحدث إلى المصنعين والموزعين لضمان وصول الإمدادات إلى من يحتاجون إليها.

وقال أيضا إن بإمكانه رؤية ممارسات مثل التخزين لضمان أسعار أعلى داعيا الجمهور والقطاع الخاص إلى إبداء التضامن.

 

 


منظمة الصحة العالمية

أدوات الوقاية

فيروس كورونا

الصين

أخبار الصين

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