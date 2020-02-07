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مصر تفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى للفترة 2020-2022

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:49 ص
مصر تفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى للفترة 2020-2022 المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
كتب - أحمد جمعة

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فازت مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020: 2022، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ في تدوينة له عبر "تويتر" الجمعة، إن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.

كانت المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى السفيرة نميرة نجم، قد أكدت أن مقاعد مجلس الأمن والسلم الإفريقي العشر ستشهد صراعا انتخابيا بين تسع دول إفريقية تمثل أربع مناطق جغرافية، بعد أن حسمت مصر الفوز المرتقب بمقعد مبكر في المجلس بالتزكية؛ نظرا لأنها المرشح الوحيد عن المنطقة الخمسة لشمال إفريقيا، بينما يدور التنافس بين باقي المناطق الجغرافية الأربعة وهي منطقة شرق إفريقيا ويتنافس فيها السودان وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، ومن منطقة غرب إفريقيا غانا والسنغال وبنين، ومن منطقة وسط إفريقيا الكاميرون وتشاد، ومن منطقة جنوب إفريقيا مالاوي وموزمبيق.

وأضافت أنه سيتم انتخاب أربعة أشخاص أعضاء في لجنة حقوق الإنسان والشعوب من بين اثني عشر مرشحا متنافسا، هم من دول منطقة شرق إفريقيا أليكسا أمسباري من سيشيل، ولورانس ميتي من كينيا، وعن منطقةً غرب إفريقيا بكري صادق دايبي من كوت ديفوار، ونديم جاي من سنغال، ووإيمانويل جوف من جامبيا، وعن منطقة وسط إفريقيا ماري لويس من الكاميرون، ونيلًوم ماباجوتو من تشاد، وبوليتا اوندو من الجابون، وعن منطقة جنوب إفريقيا مدفورد مواندنيجا من زامبيا، ومارشال شلينجا من مالاوي.

وأوضحت نجم أنه ستجرى انتخابات بين مرشحي عشر دول لشغل ستة مقاعد في لجنة القانون الدولي، وهم محمد هلال من مصر، ومختار عمر سيد من ليبيا عن منطقة الشمال، ووديدة خلف الله عبد الرحمن من السودان، وعبدي إسماعيل من جيبوتي، وجوليت كاليما من أوغندا عن منطقة شرق إفريقيا، وكاثلين كوارتي من غانا، ويامي باجسي من ليبيريا، وبليبي دايلا من بوركينافاسو عن منطقة غرب أفريقيا، بينما ضمن سباستياو دي سلفا من إنجولا مقعدا منتظرا عن منطقة جنوب إفريقيا بالتزكية لعدم وجود مرشح من دولة أخرى.

كما تقدمت مصر في انتخابات عضوية المقعد الشاغر بمجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد عن منطقة الشمال، لافتة إلى أنه من المنتظر أن تفوز مصر بهذا المقعد بالتزكية أيضا، واستمرار المستشارة المصرية أمال عمار في ذات المقعد التي تشغله حاليا في الدورة القادمة؛ لعدم تقدم مرشح من دولة أخرى عن منطقة شمال إفريقيا.


أحمد حافظ

مصر

مجلس السلم والأمن الأفريقى

الاتحاد الافريقى

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