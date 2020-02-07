مصرع طالب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى طالب مصرعه فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية النوير التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصى فيما دفعت مديرية الأمن بقوات لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا بوقوع مشاجرة ومصاب بقرية النويرة التابعة لدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة، والذى وجه بسرعة فضها وضبط طرفيها.

وتبين من التحريات الأولية حدوث مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين كلأ من: طرف أول " بدوي . س . ح " 49 عام، موظف بالسكة الحديد، وابنه " محمد " 18 عام، طالب، متوفى متأثرا بإصابته باشتباه كسر بالجمجمة وكدمة بالرأس، وطرف ثان " أبو زيد . م . م" 24 عام، بدون عمل، وشقيقه " دياب . م . م" 22 عام، فلاح، وجميعهم مقيمين قرية النويرة بدائرة المركز.

كما تبين اعتداء الطرف الثانة على الأول بالضرب محدثين وفاة الثانى من الطرف الأول متأثرا بإصابته.

وضبطت قوات الشرطة طرفى المشاجرة، وتبادلا الاتهامات، وتم نقل المصاب لمستشفى بنى سويف العام، قبل أن يلقى مصرعه متأثرا بإصابته، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمنع تجدد المشاجرة.

وتبين من التحريات أنه بسؤال والد المتوفى، أتهم الثانى من الطرف الثانى وشقيقهم "خليفة.م .م" 23 عام، بإحداث إصابة ابنه، ووفاته متأثراً بها.

كلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة ضبط المتهمين، وتحرر المحضر القانونى اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.