مصرع شخص وإصابة اثنين إثر تحطم مروحية فى تتارستان الروسية

كازان أ ش أ

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الجمعة، جراء تحطم مروحية كان على متنها ثلاثة أشخاص فى جمهورية تتارستان الروسية.

وقال مصدر فى خدمة الإسعاف المحلية - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن شخصين أصيبا بجراح بليغة أحدهما قائد المروحية وتم نقلهما إلى المستشفى، أما الشخص الثالث فتوفى متأثرا بجراحه".

من جانبها ، قالت متحدثة باسم النيابة العامة الخاصة بالمواصلات فى المنطقة، "إن المروحية الخاصة من طراز "بيل 406" تابعة لشركة (فوستوك ترانس)، وتحطمت فى غابة بالقرب من مدينة لايشيفو".

فيما أفاد مصدر مطلع بأن عضو مجلس الدوما (النواب) الروسى عن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، أيرات خيرولين، كان "على الأرجح"، من بين ركاب المروحية التى نفذت "هبوطا قاسيا"، بينما قال مصدر فى الحزب إنه لا يملك معلومات تؤكد أو تنفى وجود النائب فى ضمن الركاب.