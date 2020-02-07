سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع سائق فى مشاجرة غرب الإسكندرية

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:50 م
مصرع سائق فى مشاجرة غرب الإسكندرية جثة - ارشيفية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى سائق مصرعه فى مشاجرة نشبت بمنطقة المتراس بشارع الأمير لؤلؤ التابع  لقسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية لخلافات نشبت بينه وبين أحد الأشخاص، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التى كثفت من تواجدها وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهم ونقل الجثة لمشرحة الإسعاف بالمحافظة.

البداية تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة مينا البصل بوجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشارع الأمير لؤلؤ بالمتراس غرب الإسكندرية ووجود مصاب، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة مينا البصل برئاسة المقدم أحمد الصيرفى رئيس مباحث مينا البصل وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهم.

وبالمعاينة تبين وفاه الشخص المصاب ويدعى "م.ف.م " سائق لإصابته البالغة بسلاح أبيض  وتم نقله إلى مشرحة الإسعاف وضبط المتهم فى المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

وكثفت قوات الأمن بالإسكندرية تواجدها فى محيط مكان المشاجرة وتواجد مكثف من مباحث مينا البصل.

وتولت نيابة مينا البصل التحقيقات برئاسة المستشار وائل القاضى رئيس النيابة واستجوابه شهود العيان وطلب تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة