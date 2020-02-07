مصرع سائق فى مشاجرة غرب الإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

لقى سائق مصرعه فى مشاجرة نشبت بمنطقة المتراس بشارع الأمير لؤلؤ التابع لقسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية لخلافات نشبت بينه وبين أحد الأشخاص، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التى كثفت من تواجدها وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهم ونقل الجثة لمشرحة الإسعاف بالمحافظة.

البداية تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة مينا البصل بوجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشارع الأمير لؤلؤ بالمتراس غرب الإسكندرية ووجود مصاب، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة مينا البصل برئاسة المقدم أحمد الصيرفى رئيس مباحث مينا البصل وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهم.

وبالمعاينة تبين وفاه الشخص المصاب ويدعى "م.ف.م " سائق لإصابته البالغة بسلاح أبيض وتم نقله إلى مشرحة الإسعاف وضبط المتهم فى المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

وكثفت قوات الأمن بالإسكندرية تواجدها فى محيط مكان المشاجرة وتواجد مكثف من مباحث مينا البصل.

وتولت نيابة مينا البصل التحقيقات برئاسة المستشار وائل القاضى رئيس النيابة واستجوابه شهود العيان وطلب تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.