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مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:00 ص
مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان محطة بنبان الشمسية
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحديد موعد افتتاح  أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان سيكون قريبا، خاصة أنه من المنتظرأن يشهد رئيس الجمهورية الافتتاح، موكداً أن المحطة تعمل بالكامل، وتم ربطها بالشبكة بقدرة 1465 ميجا وات بإجمالى عدد 32 محطة منذ ديسمبر الماضى، ومن المتوقع أن يكون الافتتاح الرئاسى خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه وفقاً للجدول الزمنى تم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل أكتوبر الماضى وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، لافتا إلى أن هذا المشروع بنظام التملك والبناء والتشغيل بنظام التملك للقطاع الخاص.

وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة فى الوقت الراهن إلى الاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة فى إنتاج الطاقة الكهربائية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الطاقة النووية، التى تم البدء فى التأسيس لها مؤخرا والعمل على بناء 4 مفاعلات نووية حديثة فى مدينة الضبغة، بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية، التى تتولى البناء والتجهيز للمحطة خلال الوقت الراهن.
 

يذكر أن محطة بنبان الشمسية بأسوان تعتبر حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم والتى يبلغ عددهم 40 محطة شمسية، ويبلغ إجمالى الاستثمارات فى مشروع إنشاء 32 محطة شمسية لتوليد 1465 ميجا وات ببنبان بلغ 2 مليار دولار، ونجح المشروع فى أن يوفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب، وجميع من يعمل بالمحطات مصريين ولا يوجد سوى عدد محدود من الأجانب المندوبين عن بعض الشركات المشاركة فى المشروع.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

بنبان

وزارة الكهرباء

اليوم السابع بلس

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