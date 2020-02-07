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مدبولى: 100% زيادة بموازنة الصحة و5 مليارات جنيه للرعاية المركزة والحضّانات

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:00 ص
مدبولى: 100% زيادة بموازنة الصحة و5 مليارات جنيه للرعاية المركزة والحضّانات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استكمالا للاجتماعات التى يجريها رئيس الوزراء، لمراجعة مقترحات الخطط الاستثمارية للوزارات الخدمية للعام المالي المقبل2020/2021، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي المقبل 2020/2021، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومسئولي الوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: إن الدولة حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة، من خلال ما تتبناه من مبادرات صحية مهمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى هذا الصدد تضع الحكومة على أجندة أولوياتها ضرورة تنفيذ مبادرات الاهتمام بالرعاية المركزة، وحضّانات الأطفال والطواريء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2020/2021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجارى، مضيفا أنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارىء بالمستشفيات.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2020/ 2021، الذي أعدته وزارة الصحة والسكان، والذى يشمل المخصصات المالية لكل من ديوان عام وزارة الصحة، والهيئة العامة للمستشفيات، وهيئة الإسعاف المصرية، وباقي الهيئات الخدمية.

كما تضمن المقترح الاعتمادات المخصصة للبرامج الصحية والتي تشمل:  " البرامج العلاجية، برامج الرعاية الأساسية، البرامج الوقائية، برنامج الخدمات المساعدة، وبرنامج السكان وتنظيم الأسرة"، وتطوير المستشفيات العلاجية التي تضم: " تطوير 35 مركزا تابعا لأمانة المراكز الطبية، تطوير 122 مستشفىً علاجياً، وتطوير 17 مستشفى نفسية، تطوير 8 عيادات جراحات اليوم الواحد، وتطوير 5 مستشفيات حميات"، وأشارت السعيد إلى أن أهم المشروعات التي سيتم مراعاتها فى الموازنة، تتمثل في  مشروع المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، ومشروع فصل البلازما، ومبادرة حياة كريمة (القرى الأكثر احتياجاً)، وتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، فضلاً عن المشروعات التي وصل تنفيذها لاكثر من 70%.

في السياق ذاته، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الركائز الأساسية التي يقوم عليها مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة2020/2021، والتي تتمثل في : المبادرات الرئاسية، والتوزيع العادل للخدمات الصحية، والتغطية الشاملة بخدمات الصحة العامة والوقائية وتعزيز الصحة، والاهتمام بالصعيد والقرى الأكثر احتياجا، ومراعاة الأولوية لاستكمال المشروعات المفتوحة وخاصة تلك التي يمكن الانتهاء منها خلال العام المالي للخطة 2020/ 2021.

وأوضحت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرات والتكليفات الرئاسية بخطة 2020/2021 والتي تتضمن : مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلبة المدارس والجامعات، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية عند الأطفال ( الأنيميا والتقزم والسمنة)، ومبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع عند حديثي الولادة، ومبادرة صحة الأمهات الحوامل للكشف عن الأمراض المنتقلة للجنين، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وبرنامج الرعايات المركزة والحضّانات وتطوير أقسام الطواريء.

 

 

 

 


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