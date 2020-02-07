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محافظ بورسعيد يلتقى المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد أم القرى بحى الضواحى

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:41 م
محافظ بورسعيد يلتقى المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد أم القرى بحى الضواحى محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة
فريق المحافظات

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حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على التواصل مع عدد من المواطنين فور انتهائه من أداء صلاة الجمعة بمسجد أم القري بحي الضواحي، من منطلق أهمية التفاعل المباشر مع المواطنين حول العديد من الموضوعات التى تمس حياتهم اليومية.

وخلال لقائه مع المواطنين استفسر اللواء عادل الغضبان، من بعض المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم فى عدد من المجالات، وكذلك الاهتمام بالتعرف على مستوى الرضا والإدراك لدى المواطن نحو مختلف المشروعات التنموية والخدمية التى تتم على أرض المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد للمواطنين أن حي الضواحي يشهد العديد من المشروعات الخدمية في قطاع الصرف الصحي والطرق من أجل الارتقاء بمستوي الخدمة للمواطن لافتًا إلى ضرورة تفعيل المشاركة الإيجابية للمواطن فى مواصلة إنجاز مختلف الأعمال التى من شأنها توفر سبل الراحة للمواطنين عند تقديم الخدمات وتواصل مسيرة التنمية فى المحافظة.

وعلى جانب آخر طالب اللواء عادل الغضبان، من المواطنين بتوعية أبنائهم بأهمية استغلال فرص العمل بالمنطقة الصناعية والاستثمار، وذلك فى إطار تحقيق الاستفادة من المشروعات الصناعية والاستثمارية الضخمة التى تتم فى بورسعيد، والتى تهدف لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، كما اهتم بتوضيح أهمية التصدى لحروب الجيل الرابع والتى تستهدف التأثير على عقول المواطن وتعطيل مسيرة العمل والتنمية، وزيادة الوعى الاجتماعي بمتطلبات المرحلة الحالية، من أجل تحقيق الارتقاء والتقدم لبلادنا فى كافة المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد عقد مؤتمرا أول أمس مؤتمرًا مع أئمة ومشايخ المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والدكتور صفوت نظير، مدير عام مديرية الأوقاف ببورسعيد.

وفى بداية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلى عن آخر الإنجازات فى مختلف مجالات المحافظة، وبدأ حديث المحافظ على أهمية الدور الذى يقوم به أئمة ومشايخ المساجد فى بناء المواطن سلوكيًا، وهو من أهم متطلبات المرحلة الحالية والتى تشهد تطورًا غير مسبوقًا فى كافة المجالات، والتى تحتاج لمبادرات تعديل السلوكيات لاستيعاب أوجه التنمية المجتمعية المستدامة والتى انطلقت من محافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد أم القري بحي الضواحي (7)
 
 
محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد أم القري بحي الضواحي (2)
 
 
 
محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد أم القري بحي الضواحي (4)
 
 
محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد أم القري بحي الضواحي (3)
 
 
محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد أم القري بحي الضواحي (1)

 


اللواء عادل الغضبان

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