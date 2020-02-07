محافظ الوادى الجديد يوجه بتطوير حى الأمل بمدينة الخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد، بتأكيد إجراءات التأمين بالمعرض الدائم بحي الأمل بمدينة الخارجة، وإنارة المنطقه المحيطه بتركيب كشافات اضاءه تغطي المنطقه بالكامل .

جاء ذلك خلال الجولة التفقديه للمحافظ لموقع المعرض ، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية ، كما كلف الزملوط مجلس المدينة بوضع صناديق مهملات مختلفه الألوان لتطبيق منظومه الفصل من المنبع.

يذكر أن المعرض تم إنشاءه علي مساحة 3300م2 يحيطه سور بطول 230م ، ليكون معرض دائم مجهز بكافه الخدمات لتسويق المنتجات المختلفه بأسعار مخفضه للمواطنين.