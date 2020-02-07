محافظ الوادى الجديد يوجه بتطوير حى الأمل بمدينة الخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد، بتأكيد إجراءات التأمين بالمعرض الدائم بحي الأمل بمدينة الخارجة، وإنارة المنطقه المحيطه بتركيب كشافات اضاءه تغطي المنطقه بالكامل .
جاء ذلك خلال الجولة التفقديه للمحافظ لموقع المعرض ، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية ، كما كلف الزملوط مجلس المدينة بوضع صناديق مهملات مختلفه الألوان لتطبيق منظومه الفصل من المنبع.
يذكر أن المعرض تم إنشاءه علي مساحة 3300م2 يحيطه سور بطول 230م ، ليكون معرض دائم مجهز بكافه الخدمات لتسويق المنتجات المختلفه بأسعار مخفضه للمواطنين.
كما عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لقاءا جماهيري مع المواطنين بمسجد الشيخ صبيح بمدينه الخارجه، وذلك للتعرف على أهم المشكلات والعمل على سرعه حلها، حيث وجه برصف الشارع المار أمام المسجد، ووافق على اقامه دار مناسبات في حال مساهمه الاهالي بدفع 50٪ من الإنشاءات.
وكلف الزملوط، مجلس المدينة وشركة المياه بإعداد دراسه لحل مشكله الصرف بمنطقه عين البرج ، وبحث خطوط المياه واحلال وتغيير ما يحتاج منها إلى تغيير، واستبدال قناه الري التي تضررت من أعمال الرصف بتركيب مواسير بدل منها.
كما وجه بتشكيل لجنه لبحث موقف البناء بالمنطقه وحصر المباني الغير مرخصة وإنهاء إجراءات التصالح معها وقام المحافظ بتفقد منطقة عين البرج لرؤية وبحث المشكلات التي أثيرت على الواقع .
وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وقع بروتوكول تعاون بين المحافظة وإحدى شركات الطيران لتسيير رحلة طيران إضافية بخط سير القاهرة - الخارجة والعودة مؤكدا أن هذا البروتوكول يأتي فى إطار خطة المحافظة لزيادة عدد الرحلات القادمة إليها، لخدمة أبنائها وإنعاش حركة السياحة ودعم مناخ الاستثمار بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة.
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