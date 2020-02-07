سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا: توقيع بروتوكول لتطوير 10 مناطق غير مخططة قريبًا

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:24 م
محافظ المنيا: توقيع بروتوكول لتطوير 10 مناطق غير مخططة قريبًا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه سيتم قريبا توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لبدء تطوير المناطق غير المخططة وعددهم 10 مناطق سيتم تطويرها بتكلفة تقدر بحوالي 114 مليون جنيه، مقدمة من الصندوق، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة وحدة تطوير المناطق العشوائية، بحضور محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أشرف أبو العيون، المشرف العام على وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمنيا، والمهندس نيازى مصطفى، مدير وحدة تطوير العشوائيات، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

وأوضح المحافظ أنه تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتطوير تلك المناطق الغير مخططة وتحديد الاحتياجات اللازمة لكل منطقة من وصلات (مياه، كهرباء، صرف صحي، رصف) تمهيداً لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك لتطوير تلك المناطق، موجها خلال الاجتماع بتشكيل لجنة إدارية تختص بمتابعة مشروع تطوير روضة محفوظ.

وأوضح المهندس نيازي مصطفي، مدير وحدة تطوير العشوائيات، أن المناطق غير المخططة تضم (ميخائيل توما- كامل عوض- دماريس - الأخصاص- شاهين- المصاص- طه السبع- ماقوسة- كفر المنصورة- صادق قليني).

كما استعرض موقف تنفيذ الأعمال لمشروع تطوير مدينة العمال، والتي وصلت إلى 75%، وتشمل إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، بإجمالي 218 وحدة سكنية، و44 محل تجاري، وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة المتهالكة والتي تمثل خطرًا على حياة قاطنيها.

وكان المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، قال إنه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة خلال العام الجارى، وتابع صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، "المناطق غير الآمنة تشمل 357 منطقة على مستوى الجمهورية بإجمالى 240 ألف وحدة، حيث تم الانتهاء من 298 منطقة بتكلفة 24.6 مليار جنيه".


تطوير العشوائيات

العشوائيات

المنيا

محافظة المنيا

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة