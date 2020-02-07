محافظ المنيا: توقيع بروتوكول لتطوير 10 مناطق غير مخططة قريبًا

المنيا – فريق المحافظات

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه سيتم قريبا توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لبدء تطوير المناطق غير المخططة وعددهم 10 مناطق سيتم تطويرها بتكلفة تقدر بحوالي 114 مليون جنيه، مقدمة من الصندوق، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة وحدة تطوير المناطق العشوائية، بحضور محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أشرف أبو العيون، المشرف العام على وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمنيا، والمهندس نيازى مصطفى، مدير وحدة تطوير العشوائيات، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

وأوضح المحافظ أنه تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتطوير تلك المناطق الغير مخططة وتحديد الاحتياجات اللازمة لكل منطقة من وصلات (مياه، كهرباء، صرف صحي، رصف) تمهيداً لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك لتطوير تلك المناطق، موجها خلال الاجتماع بتشكيل لجنة إدارية تختص بمتابعة مشروع تطوير روضة محفوظ.

وأوضح المهندس نيازي مصطفي، مدير وحدة تطوير العشوائيات، أن المناطق غير المخططة تضم (ميخائيل توما- كامل عوض- دماريس - الأخصاص- شاهين- المصاص- طه السبع- ماقوسة- كفر المنصورة- صادق قليني).

كما استعرض موقف تنفيذ الأعمال لمشروع تطوير مدينة العمال، والتي وصلت إلى 75%، وتشمل إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، بإجمالي 218 وحدة سكنية، و44 محل تجاري، وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة المتهالكة والتي تمثل خطرًا على حياة قاطنيها.

وكان المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، قال إنه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة خلال العام الجارى، وتابع صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، "المناطق غير الآمنة تشمل 357 منطقة على مستوى الجمهورية بإجمالى 240 ألف وحدة، حيث تم الانتهاء من 298 منطقة بتكلفة 24.6 مليار جنيه".