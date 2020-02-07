محافظ القاهرة: تسليم الكتب للمدارس استعداداً لعودة الدراسة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مدارس القاهرة أنهت استعداتها لاستقبال الفصل الثاني للعام الدراسى 2019 ـ 2020 بمراحل التعليم المختلفة والتي تبدأ غدًا بمدارس القاهرة وتم تسليم جميع المدارس الكتب الخاصة بالتيرم الثاني .

وشدد المحافظ على ضرورة توفير المناخ الصحى الملائم للطلاب والمتابعة المستمرة للنظافة العامة للمدارس واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية الطلاب من الاصابة بالأمراض المعدية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب مؤكدًا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية فى كل مدرسة بشكل دورى .

وطالب المحافظ بعمل فاعليات للتوعية الصحية من خلال الإذاعة المدرسية والندوات والمناظرات ومعسكرات النظافة واللوحات الارشادية بالمدارس مع توضيح الخطوات الإرشادية لتجنب العدوى والنظافة الشخصية والنظافة العامة في الطابور الصباحي والحصص المدرسية الأولى .

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى ، بالإضافة الى قيام مديرى الإدارات والمدارس بالاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، والتأكد من صيانة الفصول وسلامة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة ، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها والاهتمام بنظافة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح .

وكانت افتتحت محافظة القاهرة أعمال تطوير مدرسة عرب كفر العلو الابتدائية بحلوان بحضور داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر والدكتور حسام بدراوى رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالإنابة عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن اعمال تطوير مدرسة كفر العلو تعد نموذج للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية وجمعيات المجتمع المدنى لتحقيق استراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستندامة، التى يأتى التعليم كأحد أعمدتها الرئيسية.