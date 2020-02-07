محافظ الشرقية: حل مركز شباب الأشراف جاء بقرار وزارى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن حل مركز شباب قرية الأشراف بالزقازيق، جاء بقرار وزاري لعدم استيفاء الشروط، أنه يستلزم توفير قطعة أرض مساحة 1500 متر لعودة مركز الشباب، كما قام بصيانة محول كهرباء عزبة شديد، وإدراج طفلة مريضة بالشلل بمعاش تكافل وكرامة، ذلك في استجابة لمشكلات المواطنين التي عرضها "اليوم السابع"، ضمن مبادرة سبيها علينا.

وتابع أنه التواصل مع مديرية الشباب والرياضة بخصوص تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شباب لقرية كوم الاشراف مركز الزقازيق أفادتنا أن مركز شباب كوم الاشراف كان من المراكز المشهرة اشهار مؤقت على مساحة ارض 19س،_2قيراط مخصصة بقرار المحافظ رقم 275لسنة 1989 ومقره عبارة عن غرفة تبرع من الأهالي ولعدم قيام مركز الشباب المشهر اشهار مؤقت بتوفيق أوضاعها بتوفير مقومات الاشهار الدائم اهمها توفير مساحة ارض 1500متر تصلح لإقامة مبنى وملعب عليها.

وصدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم 30لسنة 2015 بحل وتصفية عدد 33 مركز شباب مشهره اشهار مؤقت من ضمنها مركز شباب كوم الاشراف ويلزم لإعادة الاشهار توفير مساحة ارض 1500متر لإشهار مركز شباب دائمً وفقا لأحكام اللائحة والقانون و فى حال قيام الأهالي بتوفير مساحة الارض 1500م سواء تبرع او تخصيص ستقوم المديرية من جانبها بالسير فى اجراءات الاشهار، جاء ذلك ردا علي ما نشر بموقع" اليوم السابع " "تحت عنوان" سيبها علينا" أهالي كوم الاشراف بالشرقية يطالبون بتخصيص أرض لإقامة مركز شباب "

وفى إطار متابعة قضايا سيبها علينا، تحت عنوان عزبة شديد بالشرقية تطالب بصيانة محول كهرباء يهدد الاطفال " ، بخصوص تضرر أهالي عزبة شديد مركز فاقوس من سوء حالة محول الكهرباء وعدم وجود غطاء للوحة المفاتيح مما يهدد حياة المواطنين والاطفال بالخطر.

بالاتصال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء أفادتنا أنه بالمعاينة علي الطبيعة للمحول تم علي الفور إصلاح قاطع سورتية ماكينة الطحين وتم تركيب بارات ومناولات وعوازل داخل اللوحة وإحكام غلق اللوحة وتركيب ريتم علي سورتيهات المنخفض ودهان اللوحة وعمل نظافة عامة حول المحول ومراجعة تربيطات السورتيهات ، وبذلك أزيلت أسباب الشكوي حفاظا علي أرواح المواطنين ..