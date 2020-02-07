محافظ أسيوط يدعو المواطنين لإجراء التصالح بمخالفات البناء ويؤكد: هناك تسهيلات

أسيوط - ضحا صالح

دعا اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح طبقاً للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المدة المحددة التي تمتد لـ6 أشهر أخرى من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة على أن تقوم اللجان المختصة فيما بعد بفحص الطلب واتخاذ ما يلزم، لافتاً إلى إعطاء المتقدمين شهادة معتمدة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه، مؤكداً توفير تسهيلات أكبر للمواطنين بمراكز وقرى وأحياء المحافظة لتقنين أوضاعهم وتذليل العقبات بعد تعديل قانون التصالح.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة أننا نواصل استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء، موضحًا أن التعديلات في القانون تعتبر محفزاً قوياً للمواطنين المخالفين في تقديم طلبات التصالح خاصة التسهيلات التي توافرت في القانون بعد التعديل وإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح في الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية على أن يتم استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح.

وقالت المهندسة إيمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إن مقدم طلب التصالح عليه تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الانشائية للمبنى المخالف بدلاً من اقتصارها على مكتب استشاري فقط موضحاً أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

وفى سياق آخر أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص قطعة أرض في الظهير الصحراوي لقرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج لإنشاء محطة وسيطة للمخلفات الصلبة لإعادة تدويرها وتعظيم الاستفادة منها، مشيراً إلي ضرورة تكاتف الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في القيام بدور توعوي لمختلف شرائح المجتمع بأهمية هذه المنظومة لتحسين مستوي النظافة والحفاظ علي البيئة العامة وصحة وسلامة المواطنين.

وأوضح يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبو تيج أنه تمت معاينة قطعة الأرض في الظهير الصحراوي لقرية الزرابي بحضور الخبير اللبناني ريكاردو خوري خبير آثار بيئية واجتماعية لشركة CDM smith والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والدكتور نادر شحاته الخبير بالمكتب الاستشاري للمخلفات الصلبة بأسيوط ونور فرج مدير المكتب الاستشاري للدعم الألماني بأسيوط وناصر حالوش مدير إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بأبوتيج وعبد العال محمد رئيس قرية الزرابي.

يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تم إطلاقه تحت إشراف وزارة البيئة المصرية بهدف تقديم الدعم اللازم لجهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) والمساهمة في تأسيس نظام مستدام ومتكامل لإدارة المخلفات الصلبة في أربع محافظات ( أسيوط – قنا – كفر الشيخ – الغربية ) سعياً نحو بيئة نظيفة وصحية من خلال الحد من كمية المخلفات وتحقيق الاستخدام الأمثل.



تخصيص قطعة أرض بالزرابي لإنشاء محطة وسيطة للمخلفات الصلبة



تخصيص قطعة أرض بالزرابي لإنشاء محطة وسيطة للمخلفات الصلبة



تخصيص قطعة أرض بالزرابي لإنشاء محطة وسيطة للمخلفات الصلبة



تخصيص قطعة أرض بالزرابي لإنشاء محطة وسيطة للمخلفات الصلبة



تخصيص قطعة أرض بالزرابي لإنشاء محطة وسيطة للمخلفات الصلبة