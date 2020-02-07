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محافظة القاهرة: تحويلات مرافق بمدينة نصر لإنشاء كبارى جديدة

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:00 ص
محافظة القاهرة: تحويلات مرافق بمدينة نصر لإنشاء كبارى جديدة اعمال انشاء كوبرى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة القاهرة فى إنشاء 2 كوبرى بشرق مدينة نصر، تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن خطة تطوير شرق القاهرة، لاستيعاب الكثافات المرورية، حيث يتم انشاء كوبرى بشارع الطيران وآخر بشارع يوسف عباس.
 
وأكد المهندس إبراهيم صابر ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه عقد اجتماع بحضور رئيس حي شرق مدينة نصر بمقر شركة المقاولون العرب بمدينة نصر ومسئولى المرافق (الكهرباء - المياه - الغاز) لبدء نقل شبكات المرافق لتنفيذ الكبارى.
 
وفى السياق أجرى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية جولة بمنطقة الألف مسكن لدراسة نقل موقف الألف مسكن ودراسة للأماكن المقترحة لنقل الموقف نظراً لأعمال التوسعة التى تتم فى المرحلة الثانية فى النزهة، مشيرا إلى أن الموقف يقع فى مسار التطوير كما يسبب إزعاج للأهالى، وسيتم نقله بالقرب من موقف هيئة النقل العام.
 
وشهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعلنت محافظة القاهرة عن تنفيذ مرحلة أخرى من تطوير المنطقة للحفاظ على ما تم من تطوير والحفاظ على حياة وأمن المواطنين، وذلك بعد توسعة الشوارع والقضاء على الإشارات المرورية التي منعت التكدسات المرورية.
 
و تعمل الكبارى الجديدة التى تم إنشاؤها على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها، وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبرى ميدان المحكمة، ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى .
 
 

محافظة القاهرة

شرق مدينة نصر

مصر الجديدة

القاهرة

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