محافظة الدقهلية توضح حقيقة إغلاق مجازر اللحوم

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إغلاق محافظة الدقهلية جميع مجازر اللحوم بها، تواصل المركز مع محافظة الدقهلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق أيٍ من المجازر بالمحافظة، موضحةً أن جميع المجازر بالمحافظة تعمل بشكل طبيعى دون أى توقف، مشيرةً إلى أنها بصدد تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظة والبالغ عددها 26 مجزراً دون إيقاف العمل بها.

وتهدف خطة تطوير المجازر إلى تحويل الذبح اليدوي إلى الذبح نصف آلي، حيث تم اختيار ثلاث مجازر كمرحلة أولى وهم (مجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء - مجزر السنبلاوين - مجزر دكرنس)، كما تم رفع مقايسه التطوير من قبل المديرية وجهاز التعمير والاسكان، وسوف يتم تسليم المجازر للمقاول لبدء العمل بها.

وناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وغضب المواطنين.