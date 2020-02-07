محافظة الإسكندرية ترفع 970 طن قمامة من شاطئ النخيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، رفع 970 طن قمامة من شاطئ النخيل على مدار 4 أيام متتالية، حيث كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي العجمي وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة، بالبدء الفوري في رفع كافة المخلفات والقمامة المتراكمة وزيادة معدلات الرفع ومرات الكنس بمدينة شاطئ النخيل "6 أكتوبر" بالكيلو 21 بالعجمي، استجابة لشكاوى المواطنين من أهالي المدينة بسبب تراكم القمامة وعدم رفعها أولا بأول.

وفي هذا الإطار، قام السيد موسى رئيس حي العجمى بالتنسيق مع شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات، وتم رفع 970 طن على مدار 4 أيام متتاليات، حرصا من المحافظة على سرعة الاستجابة لمطالب قاطني المدينة.

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية اليوم ـ إلى أن مدينة 6 أكتوبر، تتبع جمعية 6 أكتوبر وخارج تعاقد المحافظة مع شركة نهضة مصر المسئولة عن جمع القمامة، وأن الجمعية متعاقدة مع شركة خاصة مسئولة عن رفع القمامة بها، الا أن المحافظة تدخلت استجابة لشكاوى الأهالى.

وكان أهالى المنطقة اشتكوا من المخلفات قائلين: " إن القمامة عملت على انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة التى تحمل الأمراض والأوبئة المختلفة فضلا عن الحشرات الأخرى ومنها الفئران، لافتين إلى أنه تم تقديم عدة شكاوى بهدف رفع القمامة وإعادة المظهر الجمالى حرصا على صحة الأهالى ولكن لم يتم الاستجابة.

وكانت شنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة مخالفات وتعديات شاطئ النخيل بـ 6 اكتوبر التابع لحى العجمي غرب الاسكندرية، وذلك بتوجيهات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وفي إطار جهود الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لإعداد الشواطئ لموسم صيف 2020.

وأشار بيان صادر من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى انه تم شن حملة استجابة لشكاوي المواطنين من سكان مدينة 6 اكتوبر بنطاق حي العجمي من وجود اشغالات علي شاطئ النخيل والتي تستخدم بشكل غير مرخص ومخالف للقانون خلال موسم الصيف