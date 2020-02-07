سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مبادرة كل يوم جديد... شباب جامعة الفيوم فوق تبة الشجرة «موقع خط بارليف»

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:01 م
مبادرة كل يوم جديد... شباب جامعة الفيوم فوق تبة الشجرة «موقع خط بارليف» شباب جامعة الفيوم فوق تبة الشجرة «موقع خط بارليف»
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلق الفوج التاسع عشر من شباب جامعة الفيوم، أمس الخميس؛ لزيارة تبة الشجرة «موقع خط بارليف» بمدينة الأسماعيلية، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى بالبلاد. 
 
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الزيارات لها مردود إيجابي هام في توعية جيل كامل من الشباب بإمكانيات مؤسسات الدولة المختلفة، والدور الذي تقوم به للمساهمة في النهوض بالمجتمع.
 
وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن زيارة شباب الجامعات للأماكن التاريخية والسياحة، يعزيز الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بانجازات القوات المسلحة المصرية وقيمة نصر أكتوبر المجيد الذي أعاد للوطن كرامته وأرضه. 
 
وبدأت الزيارة بعبور الطلبة على المعدية 6 بقناة السويس القديمة ثم معدية قناة السويس الجديدة وشرق القناة، ثم التوجه إلى الأثر التاريخي لحرب أكتوبر 73 ثم التوجه لمزار موقع تبة الشجرة السياحي.
 
واستمع الطلاب خلال زيارتهم إلى شرح تفصيلي حول موقع "تبة الشجرة" أو "الأفعى" كما أطلق عليه يهود تلك المنطقة التي تقع على بعد 10 كم من مدينة الإسماعيلية،  وهو موقع عسكري صغير أطلق عليه تبة الشجرة؛ لأن ممراته كانت ترى على شكل شجرة ذات 15 أو 19 فرعًا، وحول العدو الموقع إلى مستوطن له ودق فيه الخنادق وأنشأ غرف معيشة وغرف قيادة وآخرى للتحكم في المعركة.
 
وتحول الموقع إلى مزار سياحي، يستقبل الطلاب والمواطنين والسائحين؛ لمشاهدة الخنادق والدبابات ووسائل الإعاشة للجيش الإسرائيلي ومنها مطبخ حديث وغرفة معيشة ووسائل ترفيه ووسائل اتصال بتل ابيب لأسرة الجندي، وخط مياه خاص من إسرائيل إلى قواتها بشرق سيناء، وفتحات هروب آمنة. 
 
وخلال الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم، وفخرهم بمشاركتهم في هذه الزيارة، وتقديرهم لدور القوات المسلحة وعبقرية وشجاعة المقاتل المصري الذي لقن العدو درسًا لن ينساه في فنون القتال، والتخطيط، والخداع الاستراتيجي.
 
ومن جانبه، أكد أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية بقطاع التعليم، حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال لطلاب الجامعات المشاركين في مبادرة كل يوم جديد. 
 
الجدير بالذكر أن موقع " تبة الشجرة" يقع على بعد حوالي 10 كم من الشاطئ الشرقي لقناة السويس، وتتمثل أهميته في كونه كان مركز قيادة وسيطرة للعدو تغطي مساحة كبيرة تمتد من منطقة البلاح وحتى الدفرسوار بحوالى 38 كم، ومكنه من توجيه كافة الأسلحة بما فيها الطيران من هذا الموقع، ويرتفع الموقع عن سطح البحر بحوالي 74 مترا بما يتيح له إمكانية اكتشاف أي تحركات.
 
 
 


 

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

تل ابيب

التعليم العالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محمد فودة يكتب: عودة الجامعات المصرية للتصنيف الدولى ودور خالد عبد الغفار في تطوير منظومة التعليم العالى.. إنشاء جامعات جديدة ووضع استراتيجيات للارتقاء بالتعليم الجامعى

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:03 م

وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا.. صور

الجمعة، 07 فبراير 2020 08:28 ص

التعليم العالى تعلن موعد عودة الدراسة الجامعية وكيفية مواجهة كورونا

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:12 ص

وزير التعليم العالى يزور جامعة طنطا ويخضع لكشف طبى على عينيه بالعيادات.. صور

الخميس، 06 فبراير 2020 01:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة