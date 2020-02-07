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مالى: مسلحون مجهولون يقتلون شخصين قرب الحدود مع النيجر

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:13 ص
مالى: مسلحون مجهولون يقتلون شخصين قرب الحدود مع النيجر الجيش المالى
أ ش أ

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أوردت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن مسلحين مجهولين قتلوا شقيق عمدة قرية قريبة من الحدود مع النيجر وأحد المسؤولين هناك.
وأضافت أن المسلحين أوقعوا الذعر فى القرية بعد وصولهم على دراجات نارية، وقتلوا مسؤولا فى القرية وحميدة زيا الشقيق الأصغر لزعيم قرية وهى بلدة تقع على بعد حوالى 76 كم جنوب (أنسونجو) على الحدود بين مالى والنيجر، مشيرة إلى أن المسلحين فتشوا منزل نائب رئيس البلدية، محمد بكالا، الذى ظل مجهولا.

وفى السياق نفسه، أصيب ستة جنود من الجيش المالي، اليوم الخميس، إثر تعرضهم لهجوم من الجماعات الإرهابية، في منطقة (اديانغورو) وسط مالي.

وأوضح الجيش، في بيان اليوم، أنه تم نقل الجنود الجرحى إلى المستشفى، وتم تسجيل خسائر مادية، مشيرا إلى أنه تم استعمال الطيران الحربي في ملاحقة الإرهابيين.

وكان المتحدث باسم الجيش فى مالى ديران كونى، قال يوم الخميس الماضى إن 19 جنديا قتلوا وأصيب خمسة آخرون فى هجوم على معسكر للجيش فى وسط البلاد قبل فجر اليوم الأحد. ولم تتضح على الفور هوية المهاجمين. وتنشط جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة وغالبا ما تنفذ هجمات على الجيش والمدنيين.

وفى وقت سابق قالت القوات المسلحة المالية فى بيان، أن وحدة منها فى منطقة بلى تعرضت لكمين وهجوم إرهابى، وصفته بالمعقد، ما تسبب في مقتل خمسة عسكريين، مشيرا إلى أنه تم تدمير أربعة مركبات خلال الهجوم الإرهابى، وتعاني مالي من انفلات أمني بسبب تنامي الجماعات الإرهابية المسلحة في الشمال المالي.

 

مالى

مالى والنيجر

الجيش المالى

مسلحون بمالى

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