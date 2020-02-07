سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 09:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يعلن تخفيض بلاده ترسانتها النووية إلى أقل من 300 رأس

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:42 م
ماكرون يعلن تخفيض بلاده ترسانتها النووية إلى أقل من 300 رأس ماكرون
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الفرنسيى إيمانويل ماكرون ، اليوم الجمعة، خلال كلمته أمام مجموعة من العسكريين وطلبة الكلية العسكرية، في خطاب حول استراتيجية الدفاع والردع النووي، أن بلاده خفضت ترسانتها النووية إلى أقل من 300 رأس، مشيدا "بحصيلة أداء نموذجية" لبلده في مجال الحد من التسلح.

وقال ماكرون إن "لدى فرنسا حصيلة أداء فريدة في العالم تتطابق مع مسؤولياتها ومصالحها على حد سواء، بعدما فككت بشكل لا رجعة عنه، مكونها النووي البري، ومنشآتها للتجارب النووية، ومنشآتها لإنتاج المواد الانشطارية للأسلحة، وخفضت حجم ترسانتها إلى أقل من 300 رأس نووي اليوم".

واقترح الرئيس الفرنسي على الدول الأوروبية "حوارا استراتيجيا" حول "دور الردع النووي الفرنسي" في أمن أوروبا، من دون أن يوضح ما إذا كانت بريطانيا معنية أو غير معنية بهذا الحوار بعد "بريكست". 

وأشار الرئيس الفرنسى ، إلى أن "الشركاء الأوروبيين الذين يرغبون في المشاركة في هذا الطريق يمكن إشراكهم في تدريبات الردع التي تقوم بها القوات الفرنسية"، مضيفا أن "هذا الحوار الاستراتيجي وهذه المبادلات ستساهم طبيعة الحال في تطوير ثقافة استراتيجية حقيقية بين الأوروبيين".

وطلب الرئيس الفرنسي إشراك الأوروبيين في أي مفاوضات مقبلة حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وأن يكونوا "موقعين" لاتفاق في هذا الشأن ، مضيفا : "لنكن واضحين: إذا كان من الممكن (التوصل) إلى مفاوضات واتفاقية أوسع، فنحن نرغب في ذلك ، مؤكدا أن "الأوروبيين يجب أن يكونوا مشاركين وموقعين للمعاهدة الجديدة لأن الأمر يتعلق بأرضنا" المتأثرة والمهددة بذلك.

كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى مراقبة التسلح في العالم وإلى المشاركة في "حوار استراتيجي" حول دور الردع النووي الفرنسي، كما أكد أن الأوروبيين لا يمكنهم "الاكتفاء بدور المتفرجين" في مواجهة السباق إلى التسلح الذي يمكن أن تصبح قارتهم مسرحا له.

 

 


ماكرون

فرنسا

النووي

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة