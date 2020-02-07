ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الموز يوميا؟

فاطمة ياسر

الموز من الفواكه التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهو غني بالبوتاسيوم، وبعض العناصرالأخرى الهامة، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على ماذا يحدث في الجسم عند تناول الموز يوميا، وذلك وفقا لموقع "hhdresearch".

أكد التقرير أن البوتاسيوم يعد أحد أهم العناصر الغذائية ، والتي تحتاجها كل خلية من خلايا الجسم ، ويستخدم لتوليد الشحنة الكهربائية التي تساهم في تنشيط الخلايا ، كما أن البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب، ويساهم في إفراز الأنسولين للسيطرة على نسبة السكر في الدم ، وينظم ضغط الدم .

من أبرز الفوائد الصحية لتناول الموز يوميا هو تنظيم نسبة ضغط الدم في الجسم، فاحتواء الموز على الصوديوم والبوتاسيوم ويساعد فى تنظيم ضغط دم ، وتشير الأبحاث إلى أن أقل من 2٪ من جميع البالغين في الولايات المتحدة يحصلون على النسبة التى يحتاجها الجسم يوميا من البوتاسيوم وهو ما يجعلهم أقل عرضة للإصابة بمشاكل الضغط .

كما أكدت الدراسات الطبية، إن تناول الموز يوميا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لأنه مصدرًا جيدًا لفيتامين C ، وتناوله يساعد على محاربة تكوين خلايا السرطان ، فضلا عن احتوائه علي نسبة عالية من الألياف مما يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وأكد التقرير أن احتواءه على عنصر البوتاسيوم يساعد أيضا فى الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون البوتاسيوم لديهم خطر أقل بنسبة 49 ٪ من الوفاة بسبب أمراض القلب، ولذا فعليك تناول الموز يوميا لحماية القلب.