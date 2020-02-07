لافروف: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن إدلب السورية

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، قال إن موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن إدلب السورية.

يذكر أنه بعد أيام قليلة من توتر العلاقات التركية الفرنسية ، بسبب استمرار أردوغان إرسال المرتزقة إلى ليبيا، واتهام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون له بعدم الالتزام بتعهداته، توترت العلاقات بين تركيا وروسيا ، على إثر التصعيد الذى تشهده مدينة إدلب السورية بين الجيش السورى والقوات التركية،

وشهدت محافظة إدلب، تصعيداً خطيراً خلال الساعات الماضية، قبل أن تلجم الأوضاع بتأكيد روسي على التنسيق مع الأتراك، إلا أن خسارة تركيا لـ6 جنود بقصف للنظام السوري، أثار حفيظة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، تجاه الحليف الروسى، وعمد إلى "مناكفة " عابرة من أوكرانيا.