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لافروف: محادثات بين روسيا والمكسيك حول صفقة طائرات هليكوبتر عسكرية

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:14 ص
لافروف: محادثات بين روسيا والمكسيك حول صفقة طائرات هليكوبتر عسكرية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
رويترز

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن المكسيك تجرى محادثات لشراء مجموعة من الطائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية الصنع.

والمكسيك تربطها علاقات عسكرية طويلة مع روسيا، وتستخدم القوات المسلحة المكسيكية أسطولا كبيرا من الطائرات الهليكوبتر الروسية الصنع.

وقال لافروف الذى يقوم بزيارة للمكسيك إن اتفاق توريد جديدا مع شركة روسوبورون اكسبورت الروسية لتصدير الأسلحة قد يعقب عملية شراء نحو 50 طائرة هليكوبتر روسية.

وأضاف "يدرس الجانب المكسيكى حاليا مقترحات ملموسة من شركة روسوبورون اكسبورت بما فى ذلك توريد طائرات هليكوبتر".

كان الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد قال فى عام 2018 إنه سيلغى صفقة شراء مزمعة لثمانى طائرات هليكوبتر عسكرية من الولايات المتحدة، الشريك الأمنى الرئيسى لبلاده، فى اطار إجراءات لخفض النفقات.

 

 


روسيا

المكسيك

سيرجى لافروف

طائرات روسية

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