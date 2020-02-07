كل ما تريد معرفته عن سوق العدسات اللاصقة فى مصر

كتب أحمد حمادة

كشف محمد تركى ، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات عن تفاصيل سوق العدسات اللاصقة في مصر ، موضحا أن مصر تستورد ما يقرب من 5 مليون زوج عدسات خلال العام وهذا بالنسبة للتوكيلات الرسمية ، موضحا أنه يتم استيراد من 5 الى 6 أنواع ، متوسط السعر للعدسات اليومية المؤقتة من 50 لـ 150 ، ومتوسط البيع للعدسات الشهرية من 200 الي 650 جنيها

وأضاف تركى لـ "اليوم السابع" أنه خلال 10 أعوام الماضية كانت هناك محاولات لدخول بعض المصنعين في مجال تصنيع العدسات اللاصقة البصرية وليست الملونة ، ولم تأت تلك المحاولات بالنجاح وذلك بسبب قلة الإنتاج الذى أدى الى ارتفاع أسعار المنتج مقابل أسعار باقى المنافسين الأجانب .

وأشار تركى ، الى أن سوق العدسات الملونة بدأ يشهد روجا خلال الفترة الماضية خاصة بعد ظهور العدسات اليومية والتى تستخدم مرة واحدة والعدسات الشهرية وهو ما زاد من نطاق استخدام العدسات بشكل عام ، موضحا أن الأزمة الأكبر التي تتسبب في سوء سمعة العدسات اللاصقة هو بيعها بصورة خاطئة وفى أماكن ليست متخصصة وبالتالي هذا يتسبب هذا في أضرار للمستخدم حيث أن كل عدسة لها طريقة استخدام وطريقة حفظ وبالتالي عدم الالتزام بهذه الشروط يضر بالمستهلك .