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قاتل مالك سوبر ماركت بأبو النمرس : تخلصت منه لمناصرة أبناء العم

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:26 م
قاتل مالك سوبر ماركت بأبو النمرس : تخلصت منه لمناصرة أبناء العم المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل مالك محل سوبر ماركت بأبو النمرس، بارتكابه الجريمة، وإطلاق النار على المجنى عليه بواسطة سلاح نارى خرطوش، مشيرا إلى أن دافع وراء قتله مناصرة اثنين من أبناء عمه، بسبب خلافاته بينهما والمجنى عليه حول الميراث.

 

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم فى الجريمة، وتم ضبطه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من إحدى المستشفيات، بوفاة أحد المواطنين، مالك سوبر ماركت، نتيجة إطلاق النار عليه وإصابته برش خرطوش بالبطن والصدر.

 

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد داود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، أن مرتكب الجريمة "حداد" مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى، صادر ضده بالحبس سنه فى قضية "استعمال قوة"، وأنه أطلق النار على المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، لمناصرته لأبناء عمومته (شقيقان مُحددان) فى خلافات بينهم حول الميراث.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، والقبض عليه، وبحوزته بندقية خرطوش، و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، باستخدام السلاح المضبوط لذات الخلافات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كما ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سائق لاتهامه بقتل عشيقته والتخلص من جثتها بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم نشبت بينه مشادة كلامية والمجني عليها، عقب لقاء عاطفي بينهما، مما دفعه لخنقها، والتخلص من جثتها بملابس داخلية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابس داخلية ملقاة بجانب الطريق.

بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن سائق يرتبط بعلاقة عاطفية بالمجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أنه خنقها عقب لقاء عاطفي بينهما، بسبب مشادة كلامية حول استمرار علاقتهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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