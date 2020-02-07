سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيروس كورونا الصينى يعطل حركة شحن الحاويات عالميا

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:23 م
فيروس كورونا الصينى يعطل حركة شحن الحاويات عالميا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر بالقطاع إن فيروس كوورنا الصينى، السريع الانتشار أصاب قطاع شحن الحاويات عالميا بحالة من الارتباك، إذ تغير شركات نقل حاويات مسار شحنات ويتقلص الطلب على الموانئ الصينية، وهو ما يشى بأن شهورا من تأخر التسليمات قادمة.

 

تسبب تفشى الفيروس القاتل فى إغلاق الكثير من المدن والمصانع فى الصين وفى اضطراب حركة السفر الجوى العالمية.

 

وفاقم قرار الصين مد فترة عطلتها بمناسبة العام القمرى الجديد حتى العاشر من فبراير شباط التعقيدات اللوجستية رغم أن موانئها لا تزال مفتوحة. والصين نقطة اتصال حيوية بالنسبة لقطاع الحاويات، حيث يجرى نقل كل شيء بدءا من الأطعمة الطازجة وحتى الهواتف والملابس الفاخرة وكذلك المكونات الصناعية.

 

وخلال الأيام الماضية، قالت كبرى شركات شحن الحاويات ميرسك وإم.إس.سى وسي.إم.إيه سي.جي.إم جميعها إنها قلصت الطلبات للصين بتفادى المرور على موانئها.

 

وصادرات السلع من الصين متضررة بالفعل فى ظل تداعيات أوسع نطاقا. وتقول هيونداى موتور إنها ستوقف الإنتاج فى كوريا الجنوبية، قاعدة التصنيع الأكبر لها، نظرا لقلة قطع الغيار.

 

وتعقّد تعطيلات تدفقات الشحنات البحرية وضع شركات الشحن البحرى المتأزم أصلا إذ تعانى تحت وطأة ضعف الأسواق وارتفاع التكاليف بفعل قواعد جديدة من المنظمة البحرية الدولية بشأن الوقود منخفض الكبريت.

 

 


فيروس كورونا الصينى

كورونا

أخبار الصين

الصين

حركة شحن الحاويات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مالى: مسلحون مجهولون يقتلون شخصين قرب الحدود مع النيجر

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:13 ص

بيان: الحكومة اللبنانية تعتزم أتخاذ "خطوات مؤلمة" ضمن خطة إنقاذ مالى

الخميس، 06 فبراير 2020 11:00 م

7 وفيات بسبب تفشى حمى الكونغو فى مالى

الخميس، 06 فبراير 2020 02:19 م

وزير الطاقة الأمريكى: تأثير فيروس كورونا على أسواق الطاقة هامشى

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:05 م

البيت الأبيض يتوقع تأثيرا ضئيلا لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكى

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:31 م

منظمة الصحة العالمية: يجب الابتعاد عن الشائعات المضلله بشأن "كورونا"

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:37 م

رئيس منظمة الصحة العالمية: 31 ألف مصاب بفيروس كورونا فى الصين

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:21 م

"صحة المنوفية" تنفى وجود أى إصابات بفيروس "كورونا"

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة