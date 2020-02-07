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فيديو وإنفوجراف.. أبرز 12 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:57 ص
فيديو وإنفوجراف.. أبرز 12 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 1-7 فبراير الجارى، حيث تم على الفور التواصل مع الجهات المعنية لإيضاح وكشف حقيقة هذه الشائعات، حيث تضمنت الشائعات وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" بمستشفيات هيئة قناة السويس، ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، نتيجة إمداد الصين بمعونات طبية. 
 
 
كما شملت الشائعات تأجيل بدء الدراسة بـ "التيرم الثاني" في المدارس والجامعات وغياب الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى بالمدارس، وعدم جاهزية الأطباء المكلفين باستقبال المصريين العائدين من الصين، وعدم جاهزية مستشفى "النجيلة" المخصصة لاستقبال القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم  بفيروس "كورونا"، واعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن.
 
وإيقاف البطاقات التموينية حال عدم تسجيل رقم الهاتف بموقع "دعم مصر" والسماح للوسطاء باستخراج البطاقات التموينية نيابة عن المواطنين وإغلاق جميع مجازر اللحوم بمحافظة الدقهلية وعجز الخدمات الطبية بمحافظة مطروح بعد استقبال العائدين من الصين، وتطوير منطقة "مصر الجديدة" بطرق عشوائية دون تخطيط مسبق.
 
وناشدت الحكومة فى تقريرها الدورى المواطنين، بالإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم (27927407/02) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg)، أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
 
شائعات وحقائق (1)
 

 

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شائعات وحقائق (9)
 

 

شائعات وحقائق (10)
 

تقرير الشائعات

كورونا

تأجيل الدراسة

ووهان الصينية

بطاقات التموين

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مستشفى النجيلة

المحالج

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