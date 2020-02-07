فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

كتب وليد عبد السلام

تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، بالمجان، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد 16 فبراير وحتى الأربعاء 19 فبراير 2020.

"اليوم السابع" يستعرض فى إنفوجراف تفاصيل الحملة وآليات عملها خلال الفترة التى ستنطلق فيها:

1- تنطلق الحملة فى الفترة من 16 إلى 19 فبراير بجميع أنحاء الجمهورية.

2- جميع التطعيمات للأطفال المصريين والأجانب بالمجان وتستهدف 16.5 مليون طفل.

3- التطعيم فى الريف سيتم فى المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

4- التطعيم فى المدن عن طريق فرق بالشوارع والمستشفيات حتى الخامسة مساءً.

5- سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق، والمترو، والحدائق.

6- توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم طوال الـ4 أيام.

7- يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.

8- الحملة تهدف لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات.

9- جميع التطعيمات متوافقة مع المعايير الدولية للحفاظ على صحة المواطنين.