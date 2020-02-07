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فيديو.. مصرع عامل بسبب حادث انحراف طائرة عن مسارها بأحد مطارات بانكوك

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:38 م
فيديو.. مصرع عامل بسبب حادث انحراف طائرة عن مسارها بأحد مطارات بانكوك حادث الطائرة فى بانكوك
كتب محمد تهامى زكى

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قال سومبون كوترانون، المدير العام فى مطار دون مويانج، إن طائرة كانت يتم قطرها إلى بوابة صعود الركاب بأحد مطارات بانكوك أفلتت واصطدمت بمركبة أرضية صباح الجمعة، مما أسفر عن مقتل عامل.

ووفقا لـ"الحرة"، أكد كوترانون، إن عاملاً آخر أصيب بجروح عندما اصطدم بالقاطرة الكابل الطليق الذى كان يسحب الطائرة، مما اضطر شركة الطيران "نوك إير" الاقتصادية إلى استبدال طائرتها التالفة بأخرى للرحلة المتجهة إلى مدينة ناخون سى ثامارات الجنوبية.

وقالت الشركة إنه سيتم إجراء تشريح للجثة وإنها ستحقق في سبب الحادث، مضيفة أنها ستقدم المساعدة والتعويضات لأسرة العامل القتيل.

من ناحية أخرى، أفادت تقارير إعلامية باكستانية، اليوم الجمعة، بأن طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية تحطمت بالقرب من مدينة "شوركوت" فى مقاطعة "جانج" بإقليم "البنجاب"، ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن متحدث باسم القوات الجوية قوله، إن الطائرة وهى من طراز "ميراج" تحطمت خلال مهمة تدريب روتينية، مشيرا إلى أن قائد الطائرة نجا، كما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر فى الأرواح أو خسائر مادية جراء الحادث.

وأضافت القناة أن القوات الجوية الباكستانية شكلت لجنة تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.

يذكرأن، ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة فى العاصمة التركية (اسطنبول) إلى 3 قتلى و179 مصابا، وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، وفقا لشبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الخميس، أن الطائرة كانت تقل 183 راكبا بالإضافة إلى 6 من أفراد طاقمها، فيما لم يتسن بعد معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

ومن جانبها، أعربت شركة طيران بيجاسوس التركية، المالكة للطائرة، عن بالغ تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

من جهتها أعلنت سلطات الطيران التركية استئناف حركة الطيران في مطار صبيحة بمدينة اسطنبول عقب حادث تحطم طائرة وخروجها عن المدرج.

 

 

 


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