فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة مجموعة من الأعمال والإصلاحات الجديدة بعدد من المحاور الحيوية، ومراقبة حركة السيارات بكاميرات، ونشر الخدمات المرورية لتصفية الكثافات المرورية الناتجة عن الأعمال أولا بأول.
- تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة إصلاحات لعدد من الطرق الحيوية
- منها :
غلق شارع الهرم بسبب إنشاء محطات المترو
بداية من منتصف الخميس الساعة 12 ص لـ 5 صباح اليوم التالى لمدة 3 أيام
- غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى على مدار الـ 24 ساعة حتى 11 فبراير
-غلق كوبرى 6 أكتوبر جزئيا لمدة 30 يوما من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً
- تحويلات مرورية لمدة 3 أشهر
لإنشاء كوبرى للسيارات فى الأميرية على مدار 24 ساعة
- غلق طريق الواحات الصحراوى جزئيا لمدة شهر
على مدار الـ 24 ساعة
- إنشاء محور ترعة الزمر
لربط مناطق شمال وجنوب الجيزة
على مدار الـ 24 ساعة يوميا
-أعمال تطوير طريق مطار إمبابة لمدة 6 أشهر
على مدار 24 ساعة
-أعمال تطوير شارع ترعة عبد العال
لمدة شهرين حتى شارع التحرير على مدر الـ 24 ساعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة