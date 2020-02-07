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فيديو.. شرطة بنجلاديش تنقذ قطة عالقة على ناطحة سحاب

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:22 م
فيديو.. شرطة بنجلاديش تنقذ قطة عالقة على ناطحة سحاب بنجلاديش
كتب محمد جمال

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اضطر رجال الشرطة في مدينة تشاتوجرا فى بنجلاديش، لاستخدام الروافع الضخمة لإنقاذ قطة عالقة على إحدى ناطحات السحاب في المدينة، وانتشر مقطع فيديو لعملية الإنقاذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيفية إنقاذ القطة باستخدام الرافعة، وسط تحية وتصفيق من سكان المدينة، تقديرا لهذا العمل الإنساني.

وقال أحد رجال الشرطة المشاركين في العملية، إن القطة كانت أليفة ومتعاونة في عملية الإنقاذ، وكانت تتصرف بشكل استعراضي أمام جموع الناس في الشارع، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

يذكرأن، لقي 50 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب موجة البرد القارس التى تجتاح بنجلاديش ،وقالت عائشة أختر المسؤولة في مديرية الصحة البنجالية إن ما لا يقل عن 17 شخصًا قضوا بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 28 ديسمبر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، لفتت إلى أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.

في غضون ذلك ذكر مكتب الأرصاد الجوية في بنجلاديش أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنجلاديش.

 


بنجلاديش

قطة

ناطحة سحاب

تشاتوجرا

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