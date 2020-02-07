فيديو.. شرطة بنجلاديش تنقذ قطة عالقة على ناطحة سحاب

وقال أحد رجال الشرطة المشاركين في العملية، إن القطة كانت أليفة ومتعاونة في عملية الإنقاذ، وكانت تتصرف بشكل استعراضي أمام جموع الناس في الشارع، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

يذكرأن، لقي 50 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب موجة البرد القارس التى تجتاح بنجلاديش ،وقالت عائشة أختر المسؤولة في مديرية الصحة البنجالية إن ما لا يقل عن 17 شخصًا قضوا بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 28 ديسمبر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، لفتت إلى أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.

في غضون ذلك ذكر مكتب الأرصاد الجوية في بنجلاديش أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنجلاديش.