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فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:04 م
فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعناه عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من3 ملايين نسمة من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

وأمر الرئيس باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أح شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة.

وقوبل الرئيس السيسى بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة، وأثناء مروره تصادف تواجد إحدي المواطنات من الباعة الجائلين، حيث أمر الرئيس بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذا أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها، كما وجه الرئيس بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري.

وكانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين ولم تقدم لها أي نوع من الخدمات وانتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.

 


السيسى

التطوير

الهجانة

جولة السيسي فى الهجانة

اليوم السابع بلس

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