فوضى فى البرلمان البريطانى بسبب ثعلب

كتب محمد جمال

تجول ثعلب داخل أروقة البرلمان البريطانى، مما أدى إلى حالة من الفوضى إثر مطاردته ومحاولة إلقاء القبض عليه، وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه ليس من الواضح كيف دخل هذا الحيوان إلى المبنى، فيما نفذت الشرطة عملية مطاردة سريعة، حيث قامت المراسلة الصحفية كيت فيرجوسن بتقديم إحداثيات مباشرة أثناء تفتيش المسؤولين عنه، ومحاولة إلقاء القبض عليه فى كثير من الطوابق.





وتمكنت الشرطة فى نهاية المطاف، من محاصرة الثعلب، ووضعته داخل صندوق، ورافقته إلى خارج المبنى، ثم أعادته إلى شوارع لندن، وأثارت الواقعة استغراب السياسيين والموظفين المدنيين، إذ كتب كيرى مكارثي، وزير بيئة الظل السابق فى حزب العمل: "يبدو أنه كان هناك ثعلب يركض فى مبنى بورتكوليس هاوس منذ نحو نصف ساعة، لا أصدق أننى فوت كل هذه الأحداث الدرامية".

وأضافت النائبة المحافظة جوليا لوبيز: "مغادرة المكتب فى وستمنستر، ومشاهدة ثعلب يتسلق السلالم فى بورتكوليس هاوس... لقد رأينا بعض الأشياء الغريبة فى البرلمان منذ عام 2017، لكن هذا الأمر يفوق كل ما سبق"، فيما تساءل آخرون عما إذا كانت مطاردة الثعالب تعد أحد الطقوس البرلمانية الغريبة.

وأشار بعض مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بطريقة فكاهية إلى ما قاله المحامى البارز جوليون موغام الذى أثار جدلاً فى الآونة الأخيرة بعد كتابته على "تويتر": "لقد قتلت بالفعل هذا الصباح ثعلباً بمضرب بيسبول".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يُعثر فيها على حيوان داخل المبانى البرلمانية. ففى ينايرعام 2018، وجد طائر معروف باسم "أبو الحن" طريقه إلى غرفة مجلس العموم.