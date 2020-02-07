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فوز مدينة العاشر بدرع البطولة الرياضية للمدن الجديدة بمدينة السادات

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:17 ص
فوز مدينة العاشر بدرع البطولة الرياضية للمدن الجديدة بمدينة السادات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة وأمين غنيم يوزعان الكؤوس والدروع والميداليات،
كتب أحمد حسن

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أقيم مساء أمس الخميس، بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة مدينة السادات، حفل ختام البطولة الرياضبة للمدن الجديدة الخامسة عشرة بمدينة السادات 2020، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز،  والمهندس كمال بهجات، مساعدى نائب رئيس الهيئة، ولفيف من القيادات بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، ورئيس وأعضاء مجلس أمناء مدينة السادات.
 
كان فى استقبال الضيوف المهندس امين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة بالجهاز، حيث أحيا الحفل الساهر المطربة الشابة صابرين النجيلى، والتى شدت بأجمل الأغانى الوطنية، والتى تفاعل معها الجمهور من أهالى مدينة السادات والبعثات الرياضية.
 
وأثنى المهندس عبد المطلب ممدوح، على التنظيم الجيد للبطولة وخروجها بالمظهر اللائق والمشرف، ووجه الشكر لجهاز مدينة السادات والعاملين به، وقرر تنظيم البطولة القادمة للمدن الجديدة السادسة عشرة 2021 بمدينة دمياط الجديدة، كما وعد بإدخال المسابقات الثقافية وبعض الألعاب الرياضية الأخرى لبطولة العام القادم.  
 
وفى نهاية الحفل، أعلن المحاسب وائل شعبان، المدير التنفيذى للبطولة الرياضية، النتائج النهائية للبطولة، والتي أسفرت عن فوز مدينة العاشر من رمضان بدرع البطولة عن هذا العام، ونتائج باقى الألعاب والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى فيها.
  
وقام المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة والمهندس أمين غنيم بتوزيع الكؤوس والدروع والميداليات، وشهادات التقدير على الفرق الفائزة  واللجان المنظمة.
 

البطولة الرياضية للمدن الجديدة

العاشر

السادات

اخبار مصر

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