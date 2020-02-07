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فحص 446 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية عدن فى الوادى الجديد

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:00 م
فحص 446 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية عدن فى الوادى الجديد توقيع الكشف الطبي
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية وقعت من خلالها الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ446 مواطنًا بمركز باريس التابعة للمحافظة حيث أكد الدكتور أحمد محروس، مدير عام الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة الطبية المتنقلة لقرية عدن بمركز باريس، شملت 6 تخصصات وهى "الباطنة - جلدية - أطفال - عظام - نساء - أسنان".

وقال محروس إن القافلة وقعت الكشف الطبي وصرفت الدواء بالمجان على مدى يومي "5 و6" فبراير الجاري، إضافة لإجراء التحاليل الطبية والأشعة والكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر، وتحويل حالة واحدة لمستشفى الخارجة العام لاستكمال الفحوصات الطبية.

أوضح مدير عام الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة تأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" حياة كريمة"، وفي إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتسيير القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية والبعيدة عن المنشآت الصحية، بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة ومديرية الشئون الصحية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد أعلنت الأربعاء الماضي ان مستشفى الفرافرة المركزي تسلمت  وحدة حضانة أطفال جديدة والتى تم التبرع بها في إطار المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال بالتنسيق مع المحافظة لدعم وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة حيث يجري حاليا تركيب الوحدة تمهيداََ لتشغيلها لتدعيم الخدمات الطبية بالمستشفى وخاصة حالات الأطفال وحديثي الولادة.

كما نظمت المديرية ورشة عمل للأطقم الطبية والعاملين والموظفين بالمديرية عن الفيروسات الكبدية حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تنظيم الورشة بمقر قاعة الاجتماعات بديوان المديرية بمدينة الخارجة، وحاضر فيها الدكتورة مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية مضيفاً أن الورشة تضمنت تعريف الحاضرين بـ"الالتهاب الكبدي A مرض فيروسي يصيب الكبد ويمكن أن يسبب أعراضا مرضية تتراوح بين البسيطة والوخيمة، وينتقل فيروس الالتهاب بتناول الطعام والمياه الملوثة أو بالاتصال المباشر بشخص مصاب، ويتعافى غالبية المصابين بالالتهاب الكبدي A بصورة تامة، وقد تحدث نسبة صغيرة من الوفيات بسبب الالتهاب الكبدي ، ويرجع سبب الإصابة بالالتهاب الكبدي A إلى انعدام توفر المياه المأمونة.


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