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خالد صلاح
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عقار روسيجليتازون المعالج للسكر قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:03 ص
عقار روسيجليتازون المعالج للسكر قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب امراض القلب
(أ ش أ)

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حذر باحثون من أن عقار "روسيجليتازون" المستخدم لعلاج مرض السكر النمط الثانى قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة فشل عضلة القلب، وينتمى العقار إلى فئة من الأدوية تسمى " ثيازوليدينيديون".

وأظهرت الدراسة، التي أجريت فى كلية الطب جامعة (نيويورك)، ونشرت نتائجها في عدد فبراير من مجلة (بي.أم.جي.) الطبية، أن العقار يمكن أن يساعد فى السيطرة على مستويات السكر فى الدم لدى مرض السكر النمط الثانى، ولكنه قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة فى القلب .

وقال الباحثون، "تشير دراستنا إلى أنه عند تقييم سلامة الدواء وإجراء التحليلات الفوقية التى تركز على السلامة، قد تكون البيانات الفردية لمستوى المريض ضرورية لتصنيف جميع الأحداث الضارة بدقة"، وأضافوا "من خلال تضمين هذه البيانات فى البحوث، سيكون المرضى والأطباء والباحثون قادرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن سلامة التدخلات".

وحلل الباحثون نتائج أكثر من 130 تجربة شملت أكثر من 48.000 مريض بالغ، وقارنوا عقار "روسيجليتازون" بأى عنصر تحكم لمدة 24 أسبوعا على الأقل. وتوصلوا إلى أن العقار مرتبط بزيادة بنسبة 33% لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المركبة (النوبة القلبية، الفشل القلبى، والموت القلبى الوعائى وغير الوعائى المرتبط بالأراض القلبية).

وتم تقدير ذلك من خلال 274 حدثا بين 11,837 مريض يتناول عقار "روسيجليتازون" و219 حدثا بين 9،319 مريض خاضع للتحكم. وأضاف الباحثون أن هذه النتائج تسلط الضوء على إمكانية النتائج المختلفة المستمدة من مصادر مختلفة للبيانات، وتبين الحاجة إلى مزيد من الشفافية في التجارب السريرية ومشاركة البيانات من أجل تقييم سلامة الأدوية بدقة.


امراض القلب

القلب

مرض السكر

ادوية السكر

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