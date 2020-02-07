طوارئ بالبحيرة لمواجهة أثار الطقس السيء بالبحيرة

فريق المحافظات

شهدت محافظ البحيرة حالة من الطقس السيء والرياح الشديدة المحملة بالأتربة وسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية.

وأدى سوء حالة الطقس إلى إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الأهالى ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها.

كما وجه بمراجعة أعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة وتغطية أى أسلاك كهرباء مكشوفة منعا لحدوث أى أضرار للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة متابعة جميع محطات الرفع والصرف الصحى والتى تعمل بشكل كامل وطبيعى مع توجيه إدارة الازمات والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق.

وأوضح محافظ البحيرة، أن تم انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة وربطها بالوحدات المحلية لمواجهة أى حالات طارئة.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة مما يزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد متوسطة الشدة إلى مناطق من الوجه البحرى وتمتد إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجة مئوية والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويزيد الاحساس بشدة برودة الطقس بصاحب ذلك حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة