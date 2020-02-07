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طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة فى السعودية ورطوبة فى الإمارات

الجمعة، 07 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة فى السعودية ورطوبة فى الإمارات حالة الطقس
وكالات

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تشهد حالة طقس، فى منطقة الخليج، اليوم الجمعة، تباينا واضحا، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة فى العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية، فى حين ستميل حالة الجو إلى الرطوية فى دولة الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان عسير الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، صحوا إلى غائم جزئيا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح "السبت" على بعض المناطق الساحلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س تصل إلى 35 كم/ س أحيانا.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، اليوم الجمعة، في مملكة البحرين سيكون غائماً ويتحول إلى غائم جزئيا ودافئ نسبياً خلال النهار. 

الرياح: جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتزداد سرعتها تدريجياً لتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً هذه الليلة.

 

 

 

 

السعودية

الإمارات

البحرين

طقس الخليج

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