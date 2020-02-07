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طالبة تحصل على صفر بالإعدادية.. وتعليم القليوبية تشكل لجنة لفحص الشكوى

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:48 م
طالبة تحصل على صفر بالإعدادية.. وتعليم القليوبية تشكل لجنة لفحص الشكوى طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية
القليوبية - نيفين طه

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شكلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لجنة مكبرة من الشئون القانونية والتوجيه المالى وموجهى العموم للمواد المختلفة وكنترول الشهادة الإعدادية لفحص شكوى الطالبة شيماء أحمد محمود شاهين الطالبة بمدرسة أمين سامى بقرية البرادعة مركز القناطر والتى فوجئت بحصولها على "صفر" فى نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة عند استعلامها عن النتيجة على شبكة الإنترنت، مدعية أن حدث خطأ فى رقم جلوسها وأنه جرى استبداله خلال الامتحانات مما دفع والدها للتقدم بمحضر فى الشرطة رقم 1591 بتاريخ 6 فبراير 2020.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إنه فور تلقيه الشكوى من ولى أمر الطالبة أمس الخميس أمر بسرعة تشكيل لجنة لفحص الموضوع ومراجعة كل الإجراءات والأوراق الخاصة بالطالبة فى الكنترول ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مهام عملها والفحص على أرض الواقع غدا السبت لإعلان النتائج كاملة.

وأوضح عجلان، أنه لا صحة لحصول الطالبة على صفر والصفر الموجود فى النتيجة على الإنترنت سببه أن الطالبة حررت الاستمارة الخاصة بالإعدادية أول يوم امتحان فى 16 يناير فى الوقت أن كشوف المناداة والإجراءات الخاصة بالكنترول تكون جاهزة قبل ذلك، مشيرا إلى أن نتيجة الشهادة على مواقع الإنترنت نتيجة استرشادية فقط ولا يعتد بها حيث إن النتيجة الرسمية هى الموجودة بالمدارس والكنترول وتضمنها الكشوف الخاصة بالنتائج المسلمة بالمدارس والطالبة المذكورة حاصلة على 83 درجة وأقرت هى ووالدها ووالدتها خلال السؤال فى الكنترول عن النتيجة أن أوراق الإجابة تخصها ورقم الجلوس يخصها ولكنها معترضة على النتيجة بزعم تفوقها وهو أمر قيد البحث من خلال اللجنة.

وأوضح "عجلان"، أن الطالبة بسبب تحريرها الاستمارة يوم الامتحان تحت نظام يسمى توابع المدارس بسبب أن كشوف المناداة وأرقام الجلوس تكون مسلمة للجان قبلها بـ4 أيام وفى حالتها جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بإبلاغها برقم جلوس حيث امتحنت به كل المواد وبتوقيع المراقبين فى جميع أيام الامتحان وصادر للرقم نتيجة ولكن فى نتيجة الإنترنت تم رصد مجموع صفر لعدم رصد نتائج التوابع بها، مشيرا إلى أن الطالبة لها بيان درجات فى المدرسة حاصلة فيه على 83 درجة وهو الأمر الذى يعترض عليه الأب أنها متفوقة.

وكان ولى أمر الطالبة قد حرر محضرا فى مركز الشرطة بالقناطر اتهم فيه مسئولى التعليم وكنترول الإعدادية بالإهمال وتعديل رقم جلوس ابنته مما تسبب فى حصولها على صفر رغم حضورها الامتحانات وإجابتها على الأسئلة .

وقال ولى الأمر فى بلاغه إن ابنته شيماء أحمد محمود إبراهيم شاهين الطالبة بالصف الثالث الإعدادى مدرسة أمين سامى الإعدادية المشتركة دخلت اللجنة برقم جلوس خاطئ وعندما سألت مراقب كتب لها رقم جلوس فى ورقة الإجابة وقال لها هذا هو الرقم الذى ستؤدين به الامتحان وبالاطلاع على النتيجة فوجئنا بحصولها على صفر مطالبا بالتحقيق فى الواقعة وإثبات حق ابنته.


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