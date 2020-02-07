طائرات بدون طيار تقيس درجات حرارة سكان الصين لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

تحاول دولة الصين جاهدة في تطويع التكنولوجيا لمكافحة مرض كورونا الفتاك، حتى الآن، حيث تستخدم طائرات بدون طيار، مزودة بكاميرات حرارية لفحص درجات حرارة السكان، كما توصل الإمدادات الطبية كأقنعة الوجه، المواد الغذائية فى المناطق المعزولة.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أنه يمكن لأجهزة المراقبة عالية التقنية، تحديد الشخص المصاب بارتفاع درجة حرارة الجسم، وإبلاغ حالته إلى المسؤولين.









وأوضح التقرير، أن السلطات الصينية نشرت جميع أنحاء الصين طائرات بدون طيار للقيام بالعديد من المهام، بما توصيل الطعام وأقنعة الوجه والواد المطهرة، حيث الوقاية من فيروس كورونا الذى أدى إلى مقتل 566 شخصًا على الأقل حتى الآن.

ورصدت الطائرات بدون طيار، يوم الثلاثاء الماضى، في عدد من المدن الصينية، حيث أنها مزودة بمكبر صوت، كما لها القدرة على قياس درجات الحرارة المشاة، واكتشاف وتحديد ومراقبة الشخص الذى المصاب بارتفاع درجات الحرارة، حتى لو كان وسط حشدا من الناس.

وتعمل الطائرات دون طيار على توصيل الإمدادات داخل عدد من المقاطعات الصينية المعزولة، مثل أقنعة الوجه، وإرسال الخضروات إلى السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات الغذائية.

يشار إلى أن الصين، نشرت من قبل فريقا من الروبوتات في دوريات لقياس درجة حرارة المشاة فى مراكز التسوق بمدن شانجهاى وشيان وجوبيانج والمطارات المختلفة، تعمل على قياس درجات الحرارة للمواطنين خلال تجولهم، كما تذكر المارة بغسل أيديهم وارتداء أقنعة الوجه، كما تبلغ الشرطة في الحال، إذا اكتشفت الروبوتات شخصا لا يرتدى قناع الوجه.