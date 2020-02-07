ضبط 24 مخبزًا لتهريبها الدقيق المدعم بالبحيرة و28 مخالفة تموينية في المنيا

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكبرة بمركزى إيتاى البارود وابو المطامير، حيث تم ضبط 24 مخبزا مخالفا لإنتاجها خبز ناقص الوزن وتهريبها الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء للحصول على أرباح غير مشروعة.

يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة قد شنت حملة أخرى على الأسواق أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة عسل النحل بادكو ، بها أكثر من 3طن عسل عليها عناوين وبيانات مخالفة للحقيقة من مصدر السلعة وعدم وجود تواريخ إنتاج أو صلاحية بها.

وكذلك تم ضبط مصنع رخام لحيازته رخام مستورد من الهند بدون اي مستندات تدل علي مصدره وتم التحفظ علي كمية 100 متر رخام هندي دون أية مستندات تدل علي مصدر السلع..

كما تم ضبط كميات من الملابس المستوردة مجهولة المصدر وأخري خاصة بزي المدارس بالمخالفة للقانون، وضبط كميات من الحدايد والبويات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدون أية فواتير

كما تم ضبط أحد محلات الأدوية البيطرية بادكو لحيازته وعرضه ادوية مستوردة مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير تدل علي مصدرها

وفى سياق متصل قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والاسواق بمركزي الدلنجات وكوم حماده حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تمويني عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو و عدد 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاي وعدد 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم .

كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وفى المنيا، حررت الوحدة المحلية لمركز مطاي ، 28 مخالفه تموينية خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع مديريه التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاُ لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف المتابعة الميدانية وتحقيق عملية الانضباط وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

أوضح محمد حلمي رئيس المركز، ان الحملة اسفرت عن ضبط 28 مخالفه تموينية بالمرور على المخابز البلدية تنوعت بين ( خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم وجود ميزان – التوقف عن الإنتاج بدون أسباب – عدم وجود شهادات صحية – عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية)، بالإضافة لضبط 18 جوال دقيق وارز مجهول المصدر، مشيرا لاستمرار الحملات بصفة دورية للقضاء على الغش التجاري والتدليس ولإحكام الرقابة على الأسواق .