ضبط 150 مخالفة تموينية بالإسكندرية خلال حملات مكثفة بالأحياء

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات تفتيشية مكثفة على الأحياء المختلفة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

قامت الإدارات التموينية المختلفة بحملات موسعة على مستوى الإدارات أسفرت عن ضبط نحو 150 مخالفة تموينية بحملات مكثفة بالأحياء.

وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية اليوم إلى أن إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة، قد قامت بشن حملة مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 16 محضرا متنوعا للمخابز المخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 6 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، كما تم سحب عينات دقيق بلدى وقمح وردة ناعمة من المطاحن للتحليل.

على الجانب الآخر قامت ادارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة، بتحرير عدد 14 محاضر متنوعة لمخابز مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وعدد 5 محاضر توقف لمخابز بلدية.

كما قامت إدارة العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة ، بتحرير عدد 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن و10 محاضر لمخابز بلدية متوقفة عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، 3 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع التموينية لبدالين تموين ، محضر عدم حمل شهادات صحية، 3 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وقامت إدارة غرب و الجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة، بتحرير محضرين لمخبزين بلدي مخالفين أحدهما انتاج خبز ناقص الوزن، محضر عدم وجود بيانات على سلع غذائبة، محضرين لمخبزبن أفرنجى بدون ترخيص، محضرين عدم الاعلان عن الأسعار المواد الغذائية بالأسواق، 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، محضر استخدام مطبوعات فى تغليف سلع غذائية.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرزاق الطيب مدير الإدارة بتحرير عدد 15محضر لمخابز بلدية منها 11 محضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، محضر عدم اخطار عن حركة المواد الغذائية بأحد الثلاجات ، 3 محاضر احوال تنفيذا لقرار النيابة.

وعلى صعيد آخر، فقد قامت ادارة تموين برج العرب برئاسة حماده جودة مدير الإدارة، بتحرير محضرين لمخبزين بلدي مخالفين أحدهما انتاج خبز ناقص الوزن، 4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، 10 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

كما قامت ادارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى احمد مدير الإدارة، بتحرير عدد 17 محضر انتاج خبز ناقص الوزن، 13 محضر عدم حمل شهادات صحية، 7 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، 3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، محضر عدم استلام بنزين 80 لإحدى محطات تموين الوقود، محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.