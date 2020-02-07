ضبط 112 قضية مخدرات وتنفيذ 52 ألف حكم قضائى في 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية،أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث أثمرت الجهود فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (21 قطعة سلاح نارى، بحوزة 16 متهم)، " بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 16 فرد محلى، 97 طلقة مختلفة الأعيرة، 189 قطعة سلاح أبيض"، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (52017) حكم قضائى متنوع، " 177 حكم جناية، 16240 حكم حبس جزئى، 3182 حكم حبس مستأنف، 25147 حكم غرامة، 7271 حكم مخالفة.

واستمراراً لنجاح الحملات تم ضبط (112) قضية مخدرات بحوزة (117) متهم، ضُبط خلالها الآتى: "كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8,864 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 2,450 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 617جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 405 جرام )، كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 10جرام )، كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 120 جرام )، كمية من مخدر الفودو وزنت (271 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 280 جرام)، (997) قرص مخدر ".

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين في ضبط (18) متهم، و ضبط (12) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و ضبط (378) دراجة نارية مخالفة، و ضبط (29665) مخالفة مرورية، و فحص (80) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.