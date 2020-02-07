ضبط متهم بالنصب على الطلاب وبيعهم شهادات مزورة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط متهم بإنشاء كيان تعليمى وهمى للنصب والاحتيال على الدارسينن والاستيلاء على أموالهم مقابل شهادات مزورة، حيث أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قيام (حاصل على دبلوم– مقيم بالمطرية القاهرة)، بإنشاء كيان تعليمى وهمى (بدون ترخيص) كائن بالمعادى القاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.

وأكدت التحريات، ان المتهم قام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالكيان الوهمى بمنـحهم شــــهادات دراســـــية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المصريـة والجامعات الأجنبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم مـن الالتحاق للعـمل بالشركـات الكبـرى بالداخـل والخـارج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية بدائرة قسم شرطة المعادى، وعثر على ما يلى ( ( 2 ) أكلاشيه باسم الكيان الوهمى - كمية من الكارنيهات والشهادات "مزورة" - كمية من الأسطوانات التعليمية - ماكينة تصوير وطباعة - ( 26 ) ملف مدون عليه اسم إحدى الأكاديميات الدولية – الأدوات المستخدمة فى اصطناع الشهادات والكارنيهات – كشوف مدون بها أسماء الطلبة المشتركين بالأكاديمية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - ( 2 ) جهاز لاب توب - بفحصهما فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحتوى على العديد من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية وصور الشهادات والكارنيهات المزورة).

بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامي، أمكن الاستدلال على أحد ضحايا المتهم (طالب– مقيم بالقاهرة)، وبسؤاله قرر بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ (30 ألف جنيه) بالأسلوب المشار إليه، تم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.