ضبط متهم استولى على أموال مواطنين فى الغربية بزعم تسفيرهم للخارج

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال بوسط الدلتا، من ضبط متهم مقيم مركز السنطة، لاستيلائه على أموال مواطنين قدرت بـ 180 ألف جنيه، بزعم تسفيرهم للخارج، وتوفير فرص عمل لهم، إلا أن المتهم لم يف بوعوده لضحاياه واستولى على المبلغ.

كان قد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من مواطنين مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة سبق اتهامه فى قضية "نصب تسفير"، ومحكوم عليه فى قضية "استيلاء" بالحبس لمدة ثلاثة أشهر) بالاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت جملتها 180ألف جنيه مقابل تسفير نجليهما لإحدى الدول العربية، وتدبير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا، قد تمكنوا من ضبط فني وسائل تعليميه بإحدى المدارس مقيم مركز كفر الزيات، لاستيلائه على 90ألف جنيه من مواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

كانت بلاغات قد تعددت أمام فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من مواطنين بالغربية بقيام فنى وسائل تعليمية بإحدى المدارس الإعدادية مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية سبق اتهامه فى قضية "تبديد"، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء من الشاكيان على مبالغ مالية بلغت جملتها 90 ألف جنيه، مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية، وتدبير فرصة عمل لهما، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.