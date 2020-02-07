ضبط شخصين بحوزتهما 100 ألف قرص عقار كبتاجون في القليوبية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الدائرى من ضبط (سائق " له معلومات جنائية "، مقيم بمطروح - ربة منزل ، مقيمة بالقاهرة ) ، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملك وقيادة المتهم الأول ، أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، حيث عثر بحوزتهما عقب تفتيشهما على عدد " 74 " كيس تحوى بداخلها ما يقرب من " 100ألف " قرص من عقار الكبتاجون المخدر - ومبلغ مالى.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط ، اعترف المتهم الأول بحيازته للأقراص المخدرة ، وذلك بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة مطروح .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.