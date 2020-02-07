ضبط حداد بتهمة قتل تاجر بسبب خلافات الميراث فى أبو النمرس

كتب عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في كشف ملابسات غموض واقعة تلقى إحدى المستشفيات شخص توفى قبل تلقيه العلاج، وذلك نتيجة لتأثره بسبب الإصابات التي تعرض لها ، فتم إخطار مركز شرطة أبو النمرس بالواقعة ، حيث تبين من خلال المتحريات الأولية أن الجثة لشخص " (شريك بمحل سوبر ماركت - مقيم بدائرة المركز) ، تم إصابته بطلق نارى من " فرد خرطوش " ، كما تبين من المناظرة الأولية أن المتوفى مصاب في منطقتي البطن والصدر ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق ، والتي امرت بسرعة ضبط المتهم مرتكب الواقعة .

وبجمع المعلمات ، وعمل التحريات اللازمة ، وإجراء الفحص ، تبين مقتل المجنى عليه ، على يد ( حداد - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائي صادر ضده بالحبس سنه فى قضية " استعمال قوة " - ومقيم بدائرة المركز ) ، وذلك لمناصرته أبناء عمومته ( شقيقان مُحددان ) ، على خلفية خلافات بينهم حول تقسيم الميراث ، حيث قام المتهم بإطلاق عيار نارى من " فرد خرطوش " كان بحوزته تجاه المجنى عليه ، فأحدث إصابته التى أودت بحياته .

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة ، تم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم ، وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، فتم ضبط الجانى وبحوزته السلاح النارى المستخدم في الواقعة ( بندقية خرطوش - 5 طلقات خرطوش من ذات العيار ) .

وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة ، باستخدام السلاح النارى المضبوط ، وذلك بسبب خلافات الميراث بينهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق .