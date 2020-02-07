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ضبط تشكيل عصابى لإتجاره فى الأسلحة النارية والذخائر بالخانكة

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:21 ص
ضبط تشكيل عصابى لإتجاره فى الأسلحة النارية والذخائر بالخانكة سلاح - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وتم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود  معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة مفادها قيام كل من  م ص ص 48 سنة، عاطل ومقيم منشية الجبل الأصفر - دائرة المركز، وأ ع م  وشهرته " أبو شمس"  42 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان، وم.م  ص 42 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بمعرفة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبحوزتهم سلاح ناري بندقية اليـة عـيار 7.62x  39 مم تحمل بخزينتها عدد 10 طلقة من ذات العيار  ،و سلاح ناري بندقيه خرطوش ماركة شوت جن مطموسة الأرقام - سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم وعدد 8 طلقه من ذات العيار  ،و كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 200 جرام ،مبلغ مالي 1500 جنية وعدد 3 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين، أقروا بمضمون ما أسفر عنه الضبط والتحريات، وحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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