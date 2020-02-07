ضبط إحدى شركات الإنتاج الفنى لاستخدامها برامج حاسب آلى مقلدة

كتب عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط مسئولي شركة إنتاج فنى لقيامهم باستخدام أجهزة حاسب آلى ، محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، وذلك دون إذن أو تصريح أو موافقة، من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات، وذلك بالمخالفة للقانون في الجيزة .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ، معلومات تفيد بقيام ( إحدى شركات الإنتاج الفنى - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ) ، باستخدام أجهزة حاسب آلى ، محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية ، وذلك دون إذن أو تصريح أو موافقة ، من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات ، وذلك بالمخالفة للقانون .

وبجمع المعلومات ، وبعمل التحريات اللازمة ، تأكدت صحة المعلومات الواردة ، فتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وعقب استئذان النيابة العامة ، تم استهداف مقر الشركة محل الواقعة ، وبتفتيشها فى حضور المدير الإداري للشركة تم ضبط (2 وحدة معالجة مركزية يعملان كوحدة مونتاج ) ، حثث تبين أنه محمل عليهما برامج حاسب آلى مقلدة ، ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة النى تولت مباشرة التحقيق .