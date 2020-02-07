ضباط ومجندى قطاع السجون يتبرعون بدمائهم للقصر العينى

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نظم قطاع السجون بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية ومركز نقل الدم بمستشفى القصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى"، والهلال الأحمر المصرى حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بالقطاع، فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

كانت نظمت أكاديمية الشرطة زيارة للمعهد القومى للأورام من خلال وفد ضم عدد من طلبة وطالبات كلية الشرطة بمشاركة عدد من الضباط والضابطات.

وتم تنظيم جولة للطلبة بالمستشفى إلتقوا فيها بعدد من المرضى المحجوزين بوحدات وأقسام المستشفى، وقاموا بتوزيع بعض الهدايا الرمزية للمساهمة فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى ولاسيما الأطفال منهم وإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

وقام الوفد الزائر من طلبة وضباط أكاديمية الشرطة، بالتبرع بدمائهم لصالح المرضى بالمعهد، من جانبهم أعرب القائمون على العمل بالمعهد عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة، مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمستمرة فى تقديم أوجه الدعم لمؤسسات الدولة ذات الطابع الإنسانى والاجتماعى، متمنيين تكرار تلك الزيارات لرفع الروح المعنوية للمرضى.