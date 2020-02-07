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صور.. وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى القرين لمتابعة مستوى الخدمة

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:29 م
صور.. وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى القرين لمتابعة مستوى الخدمة وكيل صحة الشرقية خلال تفقد مستشفي القرين
الشرقية - إيمان مهنى

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أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مرورا مفاجئا علي مستشفي القرين المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفى، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والأقسام الداخلية، وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، واطمئن علي تقديم الخدمة، والتزام الفريق الطبي من الأطباء والتمريض بالتواجد بمقر عملهم، باستثناء عدم تواجد طبيبة بمكان العمل.

ووجه وكيل الوزارة بتحويلها للتحقيق بالشئون القانونية، كما اطمئن علي التدريب الجيد لهيئة التمريض علي الأجهزة الطبية، بالأقسام، وخاصة بغرفة الإنعاش القلبي الرئوي، وشدد علي الالتزام بتسجيل جميع بيانات المريض والإجراءات الطبية بالسجل الطبي له، وأيضاً تدوين جميع البيانات لحالات الترصد بالأقسام الحرجة بالمستشفى .

وفي سياق متصل، أصدر وكيل الوزارة تعليمات مشددة، لمدير الطب الوقائي والعلاجي بالاستعداد  للحملات القومية، وتكوين فريق عمل للوقائي والعلاجى، وأكد علي أهمية تواصل المثقفين الصحيين، والرائدات الريفيات، والزائرة الصحية مع المواطنين، وشدد علي المتابعة المستمرة للمستشفيات، والمراكز والوحدات الصحية، ومتابعة الأماكن غير الحكومية "الخاصة" التي يقدم بها الخدمة الطبية ، وضبط المخالف منها حفاظاً علي صحة المواطنين، ومن خلال اختيار فريق إشرافي ومعاون جيد.

كما أكد علي الاستعدادات اللازمة لمبادرة صحة المرأة، وعلي المصداقية، والخصوصية أثناء الفحص، وحسن الاستقبال والمعاملة، و خطة العمل بمدارس المحافظة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للأنيميا "سوء التغذية" والتجهيزات اللازمة لها، والتدريب الجيد للفرق الطبية المشاركة.

وفي سياق ذاته، تم تنفيذ اجتماعات وورش عمل لتدريب الفرق المشاركة في المبادرات الرئاسية والحملات القومية من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، وذلك بالعديد من الإدارات الصحية بالمحافظة منها "فاقوس ، أولاد صقر ، الحسينية ، مشتول السوق ، ديرب نجم"، حيث تم التأكيد علي تجهيز الأماكن الخاصة بالفحص بالوحدات بشكل يتسم بالخصوصية ، وتكثيف التوعية بأهداف المبادرة الرئاسية لصحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي ، وطرق الفحص الذاتي، والتأكيد علي الرائدات الريفيات بعمل الدعاية اللازمة أثناء الزيارات المنزلية للسيدات من الشريحة العمرية المستهدفة بالمبادرة ، وحث المواطنين علي المشاركة الفعالة بالحملات القومية لتطعيم الأطفال .

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